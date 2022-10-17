прогуляться, перекусить

От пользователя @Andrey

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!