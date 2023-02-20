Москва
Прогуляться
активный отдых
От пользователя @Baha
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Крутое времяпровождение
Москва → Другое
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Москва → Другое
За любой движ
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Ищу подружек, мне 23 года
Москва → Другое
Ищу пидружку 🦋
Москва → Другое
Прогуляться в осеннем парке
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!