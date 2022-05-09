Москва
Прогуляться
прогуляться, перекусить
Для начала пообщаться в соц.сетях ) а там уже выбрать удобный день для встречи )
От пользователя @Dia98
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