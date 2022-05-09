Для начала пообщаться в соц.сетях ) а там уже выбрать удобный день для встречи )

От пользователя @Dia98

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Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

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