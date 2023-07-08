прогуляться, перекусить

От пользователя @Alexandr89

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Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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