прогуляться, перекусить

От пользователя @Evgenia12589

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

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Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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