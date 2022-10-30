Москва
Прогуляться

фото пользователя Lizok2004
прогуляться, перекусить

Прогуляться, подружиться, повеселиться

От пользователя @Lizok2004

5 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя Kartin
Москва → Другое

Пошли на свидание??

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Nadezhda_Mur
Москва → Другое

Girls 25+ ищу подружек)

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa
Москва → Другое

Пропала подруга! Ищууууу

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Бесплатная съёмка и поход в кафе

маленькое фото пользователя DianaGn
Москва → Другое

погулять по москве, болтать обо всём на свете

маленькое фото пользователя Elena_At
Москва → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!