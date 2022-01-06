прогуляться, перекусить

От пользователя @Droz

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Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

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