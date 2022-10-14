Москва
Прогуляться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Yra1984
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Ищу подругу🥂
Москва → Другое
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Киноманы, срочно нужен интересный сериал)
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!