прогуляться, перекусить

От пользователя @Llera

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Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

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