Москва
Прогуляться

фото пользователя cvetlana
прогуляться, перекусить

По желанию

От пользователя @cvetlana

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