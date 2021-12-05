прогуляться, перекусить

От пользователя @Kriss

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Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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