Москва
Прогуляться
прогуляться, перекусить
Погулять по Москве, если будет хорошая солнечная погода.
От пользователя @Alina91
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