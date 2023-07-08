Погулять по Москве, если будет хорошая солнечная погода.

От пользователя @Alina91

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Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

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