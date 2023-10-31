Москва
Прогуляться

фото пользователя Egor23u
прогуляться, перекусить

Прогулка, общение на свежем воздухе 😃(заранее в пятницу договоримся)

От пользователя @Egor23u

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу💖

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Tanya_2010
Москва → Другое

Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

маленькое фото пользователя Janna72
Москва → Другое

Ищу подругу выпить вина 😅

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя Anastasiamudrai
Москва → Другое

Сходить на интересное мероприятие

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Vikki
Москва → Другое

прогуляться по мск)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!