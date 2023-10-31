Прогулка, общение на свежем воздухе 😃(заранее в пятницу договоримся)

От пользователя @Egor23u

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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