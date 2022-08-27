Москва
прогуляться

фото пользователя Lera
прогуляться, перекусить

От пользователя @Lera

5 участников
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Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

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Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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Просто пообщаться🫶🏼☺️

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Гулять по Москве, ищу новое окружение

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