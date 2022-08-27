прогуляться, перекусить

От пользователя @Lera

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Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Погулять, круто провести время

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