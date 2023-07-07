прогуляться, перекусить

От пользователя @Rash123

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Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

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