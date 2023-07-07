Москва
Прогуляться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Rash123
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Уфа
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Москва → Другое
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
Пойти погулять
Хочешь найти новых друзей в городе Уфа?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Уфа, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!