Познакомиться, может подрудиться. Совсем нет подруг

От пользователя @Irina24

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Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

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