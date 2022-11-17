Москва
Прогуляла по тц
прогуляться, перекусить
Познакомиться, может подрудиться. Совсем нет подруг
От пользователя @Irina24
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Москва → Другое
Поиграть в пивное казино
Москва → Другое
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!