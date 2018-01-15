прогуляться, перекусить

От пользователя @Boroda

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Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Общение и прогулки

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