Москва
Прогуляемся, посплетничаем, пофоткаемся)
прогуляться, перекусить
От пользователя @alinblinl
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дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
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