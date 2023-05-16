прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikolai43

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Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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