От пользователя @Mukharam

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Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

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