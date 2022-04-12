Москва
Прогулки, посещение достопримечательностей
прогуляться, перекусить
Приехала недавно в Москву, хотелось бы погулять , посетить достопримечательности, кафе, рестораны) Буду рада любым знакомствам) Без Подкатов)
От пользователя @Gelen
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