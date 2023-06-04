Москва
Прогулки на ВДНХ в хорошей компании
прогуляться, перекусить
В будни после 19 часов, в выходные лучше днем. Можно кататься на самокатах, велосипедах, роликах или просто ходить пешком) ещё хочу покататься на лодке
От пользователя @Georgy
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