Москва
Прогулки на ВДНХ в хорошей компании

фото пользователя Georgy
прогуляться, перекусить

В будни после 19 часов, в выходные лучше днем. Можно кататься на самокатах, велосипедах, роликах или просто ходить пешком) ещё хочу покататься на лодке

От пользователя @Georgy

1 участник
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