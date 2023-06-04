В будни после 19 часов, в выходные лучше днем. Можно кататься на самокатах, велосипедах, роликах или просто ходить пешком) ещё хочу покататься на лодке

От пользователя @Georgy

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Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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