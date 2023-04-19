Всем привет! Есть кто из Крылатского и окрестностей ? 😎 Предлагаю выбираться на прогулки по парку, по бульвару, можно зарулить в лес на шашлычки Пришла прекрасная погода, пойдем на природу! ☀️😁

От пользователя @Djony

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