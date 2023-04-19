Москва
Прогулки Крылатское

фото пользователя Djony
прогуляться, перекусить

Всем привет!
Есть кто из Крылатского и окрестностей ? 😎
Предлагаю выбираться на прогулки по парку, по бульвару, можно зарулить в лес на шашлычки
Пришла прекрасная погода, пойдем на природу! ☀️😁

От пользователя @Djony

8 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Alex_hase
Москва → Другое

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Imstassie
Москва → Другое

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подруг💞

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Vell97
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!