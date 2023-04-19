Москва
Прогулки Крылатское
Всем привет!
Есть кто из Крылатского и окрестностей ? 😎
Предлагаю выбираться на прогулки по парку, по бульвару, можно зарулить в лес на шашлычки
Пришла прекрасная погода, пойдем на природу! ☀️😁
От пользователя @Djony
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