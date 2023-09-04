Прогулки и изучение парков Москвы

Лето прошло в работе, и пока есть несколько теплых сентябрьских недель, хочется погулять по паркам Москвы, в которых не была или была:) А, желательно во всех, и поставить, мысленно, галочку об изучении города. А, в компании веселей же) И для здоровья полезно. Парки - это нескучно!)

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