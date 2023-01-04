Москва
Прогулки, бродилки

прогуляться, перекусить

От пользователя @Xor3807

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя SandraS
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Ищу пидружку 🦋

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Nastasia13
Москва → Другое

Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Фотопрогулка 📸

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!