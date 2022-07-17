Москва
Прогулка,знакомство,кофейня

фото пользователя Ruslan.SH
прогуляться, перекусить

Не самое интересное что предлагаю ,но это первое знакомство)

От пользователя @Ruslan.SH

4 участника
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