От пользователя @Oleg22

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Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

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