Москва
Прогулка воскресенье
прогуляться, перекусить
планирую вднх
От пользователя @Oleg22
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Всем привет
Москва → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Хочу создать беседу в тг
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!