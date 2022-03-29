прогуляться, перекусить

От пользователя @Larson

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Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

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