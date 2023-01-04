Девочки, предлагаю встретиться, прогуляться по парку, а после покушать в уютном кафе. Буду рада новым знакомствам и душевным разговорам🫂

От пользователя @Nutaamv

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Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

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