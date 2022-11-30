пообщаться

От пользователя @Edos

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Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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