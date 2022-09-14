прогуляться, перекусить

От пользователя @Irisha83

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Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

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