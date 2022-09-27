Москва
Прогулка по вечерней Москве

прогуляться, перекусить

От пользователя @

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

погулять, познакомиться

маленькое фото пользователя Mayya
Москва → Другое

пообщаться👯‍♀️

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Ищу подруг✨

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя Alina66
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое

Хола, амигос, комо эстас?)

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

маленькое фото пользователя Alinka_vay
Москва → Другое

Хочу найти общение )в телеге

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя MarinaGold
Москва → Другое

Приятная компания) позитивное общение)

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!