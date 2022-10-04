Всем привет, хочется просто погулять по парку или в центре, поболтать обо всём, пофоткаться

От пользователя @Seina97

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