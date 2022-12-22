Москва
Прогулка по красивым местам.

фото пользователя Goofy
прогуляться, перекусить

Xочу погулять с кем нибудь в парке, можно по шавухе перекусить или по пирожку.

От пользователя @Goofy

1 участник
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