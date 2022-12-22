Xочу погулять с кем нибудь в парке, можно по шавухе перекусить или по пирожку.

От пользователя @Goofy

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Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

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