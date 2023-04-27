Москва
Прогулка по городу

фото пользователя Cache
прогуляться, перекусить

Парки, достопримечательности

От пользователя @Cache

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Vika00
Москва → Другое

Погулять , попить кофе

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Alina66
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Mayya
Москва → Другое

пообщаться👯‍♀️

маленькое фото пользователя Lilua
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

маленькое фото пользователя Vell97
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!