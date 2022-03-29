Москва
Прогулка по центру, кофе 1 марта
прогуляться, перекусить
Прогуляться по центру, встретить календарную весну.. после 7 вечера
От пользователя @JustOlga
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
покататься на великах)
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Активный отдых
Москва → Другое
Прогуляться и перекусить
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
За любой движ
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
поболтать, обсудить что угодно
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
Гулять , тусить
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!