Москва
Прогулка по центру

фото пользователя Ureei
прогуляться, перекусить

От пользователя @Ureei

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