прогуляться, перекусить

От пользователя @Ureei

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Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое что тут надо делать

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