Москва
Прогулка по Бульварному кольцу

прогуляться, перекусить

От пользователя @

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

маленькое фото пользователя Marina090
Москва → Другое

Погулять , покурить кальян

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Дружить будем 💫🙌🏻☺️

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!