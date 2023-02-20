прогуляться, перекусить

От пользователя @

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Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

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