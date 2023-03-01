Москва
Прогулка по Баррикадной

фото пользователя Vilone
прогуляться, перекусить

Потоптать вечером Москву в районе Баррикадной пока погода позволяет ;)

От пользователя @Vilone

1 участник
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