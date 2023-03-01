Москва
Прогулка по Баррикадной
прогуляться, перекусить
Потоптать вечером Москву в районе Баррикадной пока погода позволяет ;)
От пользователя @Vilone
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