Потоптать вечером Москву в районе Баррикадной пока погода позволяет ;)

От пользователя @Vilone

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Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

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