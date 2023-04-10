Москва
Прогулка на Партизанской и кофе с собой)
прогуляться, перекусить
Собраться днём и погулять по Измайловскому парку )
От пользователя @Svoi
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