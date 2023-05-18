Москва
Прогулка на каяке в Подмосковье

фото пользователя foxwwweb
активный отдых

Собираюсь поехать на машине с каяком на Никольское озеро (Калужское шоссе). Возьму квадрокоптер, поснимаю, поплаваю. Могу взять с собой в машину 1-2 человек любого пола. Поездка на 2-3 часа.

От пользователя @foxwwweb

1 участник
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