Собираюсь поехать на машине с каяком на Никольское озеро (Калужское шоссе). Возьму квадрокоптер, поснимаю, поплаваю. Могу взять с собой в машину 1-2 человек любого пола. Поездка на 2-3 часа.

От пользователя @foxwwweb

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