прогуляться, перекусить

От пользователя @Niki4

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Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

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