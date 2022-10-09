Москва
Проехаться вечерком на самокатах вдоль Яузы
прогуляться, перекусить
Вечерние покатушки вдоль Яузы или в любом другом месте в ВАО.
От пользователя @Nekit
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