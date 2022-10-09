Москва
Проехаться вечерком на самокатах вдоль Яузы

фото пользователя Nekit
прогуляться, перекусить

Вечерние покатушки вдоль Яузы или в любом другом месте в ВАО.

От пользователя @Nekit

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