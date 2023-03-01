Москва
Пробежка в медленном темпе в парке Останкино, ВДНХ, Ботаническом саду.

фото пользователя Irina_ira
прогуляться, перекусить

Утро 9.00-10.00 медленная пробежка -прогулка с перерывами Останкино, ВДНХ, Ботанический.

От пользователя @Irina_ira

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