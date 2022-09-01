Москва
Пробежаться вечерком (дистанция около 8 км)
Районы: Сокол, Войковский, Щукино, Хорошёвский, Покровское Стрешнево, Аэропорт. Старт на Соколе, далее можно выбрать конкретный маршрут. Да и в целом обсуждаемо
От пользователя @kafer999
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