Москва
Пробежаться вечерком (дистанция около 8 км)

фото пользователя kafer999
активный отдых

Районы: Сокол, Войковский, Щукино, Хорошёвский, Покровское Стрешнево, Аэропорт. Старт на Соколе, далее можно выбрать конкретный маршрут. Да и в целом обсуждаемо

От пользователя @kafer999

2 участника
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