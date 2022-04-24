Москва
Пробежать марафон. Кластер B

фото пользователя exdimon
активный отдых

Начинаем в Лужниках. Далее 42,2 км по всему городу 😁

От пользователя @exdimon

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя terra_incognita
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя Polyk
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Lesya.aaaaaaa
Москва → Другое

Найти компанию для выпивки

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя persiq
Москва → Другое

Провожу исследование - почему ты здесь? :)

маленькое фото пользователя StasiaShefv
Москва → Другое

Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

маленькое фото пользователя Kristina_Kiara
Москва → Другое

Да, найти друга

маленькое фото пользователя Lika16
Москва → Другое

ищу друга, подругу

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!