Начинаем в Лужниках. Далее 42,2 км по всему городу 😁

От пользователя @exdimon

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Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

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