пообщаться

От пользователя @Gera1919

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Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

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