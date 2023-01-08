Москва
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Найти подруг 🙂
Москва → Другое
поболтать, обсудить что угодно
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Москва → Другое
Общение и прогулки
Москва → Другое
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
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Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
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Найти подруг/у
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Сходить пофоткаться, перекусить
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