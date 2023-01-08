пообщаться

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

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