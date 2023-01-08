Москва
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составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

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Общение и прогулки

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Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

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В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

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