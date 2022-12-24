Хочу погулять и поболтать ни о чём) Можно даже создать не большую компанию🤪

От пользователя @Tanya555

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Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

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