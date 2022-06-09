собрать компанию

От пользователя @eSVi

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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